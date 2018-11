Volker Bouffier (CDU, l) und Tarek Al-Wazir von den Grünen. Quelle: Arne Dedert/dpa

Spitzenpolitiker von CDU und Grünen in Hessen haben sich am Abend zu einem weiteren Gespräch über eine mögliche Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition getroffen. In einem Wiesbadener Hotel kamen unter anderem Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Vize, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zusammen.



CDU und Grüne bilden seit 2013 ein schwarz-grünes Regierungsbündnis, das sie nun fortführen könnten, allerdings nur mit einem Sitz Mehrheit im Landtag.