Stephan Weil hat die Wahl gewonnen und ist damit einer der bundesweit stärksten Sozialdemokraten in diesen Tagen, aber die CDU in seinem Bundesland sitzt in gewisser Weise am längeren Hebel. Das Rotkäppchen möchte und muss so schnell wie möglich tragfähig regieren, aber der Wolf hat Zeit zum Jagen. Es sei denn, die CDU entscheidet sich, aus der in diesen Wochen in Berlin wie auch in Hannover so oft beschworenen staatspolitischen Verantwortung auf ein langes Pokerspiel zu verzichten und recht schnell in eine Große Koalition einzuwilligen. Der Wolf ist schließlich ein sehr soziales Tier. Den aus Prinzip "bösen" Wolf gibt es nur im Märchen.