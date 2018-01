"Wir haben intensive, ernsthafte und tiefgehende Sondierungen durchgeführt", sagt Merkel. "Das Papier drückt aus, dass wir ernsthaft daran arbeiten, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir auch in zehn und fünfzehn Jahren gut in Deutschland leben können." Man habe sich mit Zukunftsinvestitionen befasst, mit Kindern, Familien, Digitalisierung. An vielen Stellen müssten politische Entscheidungen schneller werden. Ein großer Schwerpunkt sei für sie "ein funktionsfähiger Staat" gewesen. Neue Polizisten sollen eingestellt, ein Pakt für Justiz geschmiedet werden, Migration und Asyl gesteuert und geordnet. Es gehe um soziale Sicherheit, Pflege und Rente.



Ein dritter Punkt: Deutschlands Verantwortung in der Welt. "Wir haben in der langen Zeit nach der Bundestagswahl erlebt, dass die Welt nicht auf uns wartet", betont Merkel. Und zum Thema Europa erklärt sie: "Wir brauchen einen neuen Aufbruch." Merkels Fazit: "Es ist ein Papier des Gebens und Nehmens."