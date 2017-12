Niedersachens SPD verhandelt mit der CDU Quelle: Seeger;Stratenschulte/dpa

Mehr als zwei Wochen nach der Landtagswahl in Niedersachsen nehmen SPD und CDU am Mittwoch Sondierungsgespräche auf. Die beiden Parteien wollen ausloten, ob sie eine große Koalition bilden können. Wenn sie sich in den kommenden Wochen nicht einigen, könnte theoretisch auch eine Minderheitsregierung das Land führen, etwa aus SPD und Grünen.



Niedersachsen hat bereits mehrfach so eine Regierung gehabt, zuletzt in diesem Jahr nach dem Wechsel der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU.