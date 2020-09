Elton John und Bernie Taupin zeigen ihren Oscar.

Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Pop-Legende Elton John ist bei der Oscar-Gala für das beste Originallied ausgezeichnet worden. John und sein langjähriger Schreibpartner Bernie Taupin gewannen für den Song "(I'm Gonna) Love Me Again" aus dem Film "Rocketman" über das Leben des Sängers. "Danke Bernie, du bist die Konstante in meinem Leben", sagte John. Zuvor hatte er das Lied während der Gala gesungen.



Es ist der zweite Oscar für Elton John. 1995 gewann er für den Song "Can You Feel the Love Tonight" zum Disney-Film "Der König der Löwen".