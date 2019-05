Am Strand von Cuxhaven Döse.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Abgesehen von einigen Wolken und wenigen regionalen Niederschlägen erwartet Deutschland ein sonniges Osterwochenende. Nach Einschätzung der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hält das schöne Wetter bis Ende der Feiertage an. Das hiesige Hochdruckgebiet "Katharina" hält die Tiefausläufer aus dem Süden fern.



In Spanien und in der Türkei dürfte es laut DWD in den kommenden Tagen stark regnen. An den Mittelmeerküsten ist mit extremen Niederschlägen zu rechnen.