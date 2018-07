Ein Freibad bei Burgdorf in der Region Hannover. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Sonne, Wärme und ganz viel blauer Himmel: Das Wochenende wird fast überall in Deutschland sommerlich-warm sein. Wenn sich Wolken am Himmel zeigen, handelt es sich ganz überwiegend um Schönwetterwolken. Das kündigte der Deutsche Wetterdienst an.



Lediglich direkt an den Alpen gebe es ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Temperaturen liegen im Norden und Nordwesten bei 20 bis 24 Grad. Im Süden und Osten hingegen soll es 25 bis 29 Grad warm werden. Das bedeutet bestes Freibadwetter.