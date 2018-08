Es ist ein bisschen so, als würde man sich von einem Lagerfeuer entfernen und plötzlich wird es immer heißer. Physikerin Nicky Fox, die an der "Parker Solar Probe" mitarbeitet

Eines davon: Warum ist es in der Corona, also die "Atmosphäre", so viel heißer als auf dem Stern selbst? Mehrere Millionen Grad Celsius können dort schon mal herrschen, auf der Oberfläche sind es dagegen bescheidene 5.500 Grad. "Es ist ein bisschen so, als würde man sich von einem Lagerfeuer entfernen und plötzlich wird es immer heißer", beschreibt die Physikerin Nicky Fox von der Johns Hopkins University in Maryland das Phänomen.



Theorien dazu gibt es viele - einige drehen sich um elektromagnetische Wellen, andere um Sonnenexplosionen, die Partikel aufheizen. "Parker Solar Probe" soll die Frage endlich klären. 24 mal wird die Sonde dazu innerhalb von sieben Jahren in die Corona eintauchen und dabei messen, was sie messen kann. Die Instrumente werden dabei von einem ausgeklügelten Karbon-Hitzeschild geschützt. 11,4 Zentimeter ist es dick und nach dem Sandwich-Prinzip aus mehreren Schichten aufgebaut. In den Zwischenräumen ist Luft, was den Schild sehr leicht und wirkungsvoll macht. "Das erlaubt der Sonde, in etwa bei Zimmertemperatur zu arbeiten", sagt Projektmanager Andy Driesman.