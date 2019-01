Die Schneemassen haben sich bis ins Hotelinnere gedrängt.

Quelle: Khd52 S5/BFV LIEZEN/APA/dpa

In den Alpen ist trotz des Endes des zweiwöchigen Dauer-Schneefalls die Lawinengefahr hoch. "Die Situation bleibt ernst", erklärte der Lawinenwarndienst Salzburg. In vielen Regionen galt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Eine Schneewalze traf in der Nacht ein Hotel und ein Appartementhaus in Ramsau am Dachstein.



Eine Entwarnung für die Skifahrer gibt es dennoch nicht. "Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse sehr gefährlich", unterstrich der Lawinenwarndienst Tirol.