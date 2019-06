Die ganz große Hitze hat erst einmal ein Ende.

In den kommenden Tagen können die Menschen in ganz Deutschland ein wenig durchatmen. Die Temperaturen kommen zunächst nicht mehr über die 30-Grad-Grenze hinaus oder kratzen höchstens ganz leicht daran, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.



Am Sonntag wird es sogar regelrecht kühl: Die Höchstwerte liegen dann bei nur noch 20 bis 25 Grad, an der Küste wird es noch etwas kühler. Die Sonne lässt sich dazu nur im Norden, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz blicken.