Politbarometer: 10.08.2018 - Projektion - Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre ... Quelle: ZDF

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden die Umfragewerte der Regierungsparteien unverändert bleiben, die Union käme weiterhin auf 31 Prozent und die SPD auf 18 Prozent.



Die AfD würde mit 16 Prozent (plus 1) erneut einen Bestwert erreichen, die Grünen wären mit 15 Prozent (plus 1) so stark wie seit sechseinhalb Jahren nicht und auch die FDP könnte mit 8 Prozent (plus 1) zulegen. Deutliche Einbußen hätte die Linke mit 9 Prozent (minus 2), die anderen Parteien erreichten zusammen 3 Prozent (minus 1).