Roboterhund Aibo feiert ein Comeback Quelle: Kyodo/dpa

Sonys Roboterhund Aibo kehrt nach mehr als zehn Jahren zurück. Der japanische Elektronikkonzern stellte eine neue Version vor, die besser mit den Besitzern interagieren könne.



So erkenne Aibo nun ihr Lächeln oder lobende Worte, nehme dank Sensoren auch Streicheln an Kopf oder Rücken wahr und passe dank künstlicher Intelligenz sein Verhalten an die Reaktionen der Menschen an. Er lerne es mit der Zeit sogar, die Zuneigung seiner Besitzer zu erwidern, versprach Sony den Kunden.