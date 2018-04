Sorbische Osterreiter in Panschwitz-Kuckau. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Bei windiger und kalter Witterung sind in der Lausitz wieder die Osterreiter unterwegs gewesen. Sie verkünden vom Pferderücken aus die Osterbotschaft. Die Tradition geht wohl auf einen Brauch aus vorchristlicher Zeit zurück.



In Sachsen fanden sich viele Zuschauer im Kloster in Panschwitz-Kuckau und in Bautzen. In Brandenburg zogen wendische Osterreiter durch mehrere Spreewaldorte. Die Sorben und Wenden haben slawische Wurzeln. Heute siedeln sie nur noch in Brandenburg und Sachsen.