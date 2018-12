Der britische Musiker Chris Rea liegt im Krankenhaus. Archivbild

Quelle: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Der britische Sänger Chris Rea ist bei einem Konzert am Samstag zusammengebrochen. Der 66-Jährige sei bei einem Auftritt in der englischen Stadt Oxford während eines Songs mit seiner Gitarre in der Hand zu Boden gefallen, berichteten Augenzeugen der britischen Nachrichtenagentur PA. Die Vorstellung sei vorzeitig beendet worden.



2016 hatte Rea einen Schlaganfall erlitten. Das Gitarrespielen fiel ihm danach schwer. Der Auftritt in Oxford war Teil einer Tour mit 37 Konzerten.