Astrophysiker und Preisträger Didier Queloz (Archiv).

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Drei Gewinner der Nobelpreise haben vor der Verleihung in Stockholm Maßnahmen gegen den Klimawandel angemahnt. Esther Duflo (Wirtschaft) sagte, der Klimawandel treffe Menschen im Süden unverhältnismäßig stark. So solle die reiche Welt sich einschränken.



Stanley Whittingham (Chemie) mahnte Pragmatismus an. "Wir können nicht einfach alles CO2 abstellen". Didier Queloz (Physik) erinnerte daran, dass der Mensch für die Erde geschaffen sei und nicht auf einem anderen Planeten überleben könne.