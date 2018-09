Altmaier sorgt sich um die deutsch-amerikanische Freundschaft. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kritisiert eine Ausbreitung des Antiamerikanismus' in Deutschland. "Wer im Brustton der Überzeugung und im Gefühl moralischer Überlegenheit die USA oder ihren Präsidenten kritisiert, erhält Applaus", schreibt der CDU-Politiker in einem Beitrag für die "Welt am Sonntag".



"Was einst das Markenzeichen linker Pazifisten war, scheint längst zum bürgerlichen Massensport geworden." Die deutsch-amerikanische Freundschaft dürfe aber nicht zerbrechen.