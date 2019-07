heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Kanzlerin Angela Merkel hat beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne erneut einen Zitteranfall erlitten. Augenzeugen berichteten, dass sie auf dem Podium längere Zeit gezittert habe - diesmal aber nicht ganz so stark wie in vorangegangen Fällen.



Anschließend sagte die CDU-Politikerin trotzdem, es gehe ihr gut: "Man muss sich keine Sorgen machen." Zweifel an ihrer Arbeitsfähigkeit wies sie zurück: "Ansonsten bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin."