Wirtschaftsminister Altmaier spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Nach dem Konjunktureinbruch im dritten Quartal fordert Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Entlastung von Arbeitnehmern und Unternehmen. "Wir brauchen Klarheit über Entlastungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Wirtschaft", sagte er der "Welt am Sonntag".



So sei die von großen Unternehmen gezahlte Körperschaftsteuer in Deutschland inzwischen höher als in anderen großen Industrieländern. Das gefährde Arbeitsplätze. "Deshalb ist eine Senkung mittelfristig notwendig."