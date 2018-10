Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die deutsche Autoindustrie könnte nach Ansicht von Volkswagen-Chef Herbert Diess in den kommenden Jahren ihre Spitzenposition am Weltmarkt verlieren. Die Chancen stünden bei 50:50, sagte Diess auf einer VW-Veranstaltung laut Redetext.



Die Herausforderungen wie Handelskriege, der Brexit oder das neue Abgas-Testverfahren WLTP seien enorm. Er kritisierte erneut die sich abzeichnenden strengeren EU-Abgasgrenzwerte. Dieser Feldzug gegen das Auto nehme "existenzbedrohende Ausmaße an", sagte er.