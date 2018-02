Am Gleis in Jena hat das SPD-Mitglied Klaus Ködel noch versucht, mit ihm über das Thema kurz zu reden, aber Stegner ging nach Ankunft der Regionalbahn sofort nach hinten in das Abteil der 1. Klasse, er wollte in Ruhe Fußball schauen - was ja nur menschlich ist nach einem weiteren Tag kontroverser GroKo-Diskussionen. Ködel empfand die Konferenz mit der SPD-Spitze als GroKo-"Schaulaufen". Er stammt aus Sachsen-Anhalt, 70 Jahre alt, 1989 nach der Wende in die SPD eingetreten, Geschäftsführer des Tischtennisclubs TSV 1990 Merseburg.