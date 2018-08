Der Titicacasee befindet sich auf der Altiplano-Hochebene in den Anden und wird durch Gletschereis-Wasser gespeist. Doch die Folgen des Klimawandels, so erklären es Umweltschützer, machen sich auch hier bemerkbar. Seit Jahren geht der Wasserstand zurück, weil zurückweichende Gletscher in den Anden eben nicht mehr so viel Wasser liefern wie in der Vergangenheit. Doch das ist nur einer von vielen Gründen, warum das kostbare Ökosystem, in dem die bolivianische Marine obendrein nur Militärübungen durchführt, in Gefahr ist.