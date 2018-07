Ein Airbus A380 des Flugzeugherstellers Airbus. Archivbild Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Airbus verschärft seine Kritik an der Brexit-Politik der britischen Regierung. Das Kabinett von Premierministerin Theresa May habe "keine Ahnung und keine Einigkeit, wie sie den Brexit ohne ernsthaften Schaden umsetzen kann." Das sagte Airbus-Vorstandschef Tom Enders.



Airbus sorgt sich, dass der Konzern nach dem Brexit keine Teile über die Grenze bekomme. Um für den Fall eines ungeregelten Brexits mit langwierigen Grenzkontrollen gerüstet zu sein, will Airbus seine Lager aufstocken.