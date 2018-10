Die Menschen in Nord- wie auch in Irland blicken mit Sorge auf die Verhandlungen. Da sind die Unternehmen in Nordirland, die an die alten Grenzen und besonders an die damaligen Kontrollen denken. ZDF-Korrespondent aus London, Andreas Stamm, berichtet über Premierministerin Theresa May, wie sie auf ihrer Nordirland-Reise versuchte, alle Sorgen über Grenzposten und Grenzkonflikte zu zerstreuen.