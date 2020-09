Bearbeitung von Patientenproben in einem Pariser Labor.

Wegen des neuartigen Coronavirus hat Frankreich alle Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen untersagt. Diese Entscheidung sei vom Verteidigungs- und Ministerrat getroffen worden, teilte Gesundheitsminister Olivier Veran in Paris mit. Von dieser Maßnahme ist unter anderem der Halbmarathon in der Hauptstadt am Sonntag betroffen.



In Frankreich sind bisher 57 Infektionen mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 bestätigt. Zwei mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind gestorben, zuletzt am Mittwoch ein 60-jähriger Franzose.