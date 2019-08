Eine Pizza von Domino's. Symbolbild

Quelle: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa

Damit auch nach dem Brexit noch genügend Zutaten vorhanden sind, stockt die Pizzakette Domino's in Großbritannien ihre Vorräte auf. Wie die Zeitung "The Guardian" berichtete, bezieht Domino's rund ein Drittel der Zutaten aus dem Ausland.



Nun investiert die Pizzakette sieben Millionen Pfund (7,6 Mio Euro) in die Lagerung. Ein möglicher Ausstieg Großbritanniens ohne Abkommen aus der EU stelle ein erhöhtes Risiko für die Unterbrechung der Lieferketten dar. Das teilte Domino's in Milton Keynes mit.