Bislang sind rund 2.700 Menschen erkrankt und fast 1.800 Patienten gestorben. Inzwischen wurden zwei Fälle in der Millionenstadt Goma festgestellt - der jüngste wurde am Dienstag bekannt gegeben. Die Gefahr einer Ausbreitung in die Nachbarländer ist groß. Goma liegt direkt an der Grenze zu Ruanda und im nahe liegenden Uganda wurden bereits drei Fälle bekannt. Sollte Ebola in das Krisenland Südsudan gelangen, wären die Folgen womöglich verheerend.