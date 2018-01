Köln sorgt sich um die Sicherheit der Karnevalisten. (Archivbild) Quelle: Maja Hitij/dpa

Zum Schutz vor Terroranschlägen wie in Nizza und Berlin gelten an Karneval in Köln wieder Fahrverbote für Lastwagen. Wie die Stadt mitteilte, darf an Weiberfastnacht (8. Februar), am Karnevalssonntag (11. Februar) und an Rosenmontag (12. Februar) kein Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht in die Innenstadt.



In Berlin hatte im Dezember 2016 der Attentäter Anis Amri einen Lkw gekapert und in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert. Zwölf Menschen starben.