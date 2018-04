Ein deutscher Soldat unterhält sich in Gao mit einem Kind. Archiv Quelle: Kristin Palitza/dpa

Im westafrikanischen Mali haben Bundeswehr-Einheiten aus Sorge vor ethnischen Unruhen die Stadt Gao abgeriegelt. Nach der Ermordung zweier arabischer Jugendlicher war es in Gao vor knapp drei Wochen zu gewalttätigen Unruhen gekommen.



Gao liegt im Nordosten Malis, in dem die Bundeswehr im Rahmen einer UN-Mission stationiert ist. Die Bundeswehr verstärkte auf Anfrage der UN am 1. März Kontrollpunkte, um das Eindringen weiterer Milizen zu verhindern, teilte das Einsatzführungskommando mit.