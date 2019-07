Carolyn Fairbairn, Chefin des britischen Industrieverbandes, schrieb in der "Times": Es sei zwar nicht möglich, die Wirtschaft vor all dem Schaden zu schützen, den die "No-Deal"-Flut anrichten werde, Unternehmen könnten aber Sandsäcke aufschichten und sich "so gut wie möglich" schützen. Die für die EU-Verhandlungen beim Verband zuständige Nicole Sykes erklärte: Wenn schon die "Küche untergeht", lasse sich vielleicht wenigstens das "Schlafzimmer im oberen Stock" retten.



Wie Konsequenzen für Großbritannien aussehen könnten, sagte der Chef des französischen Peugeot-Herstellers PSA, Carlos Tavares. Er wolle zwar das Astra-Nachfolgemodell für die Konzernmarken Opel und Vauxhall in der Fabrik Ellesmere Port bauen, aber bei schlechten Rahmenbedingungen werde er es nicht machen, sagte Tavares der britschen Wirtschaftszeitung "Financial Times" vom Montag. "Wir haben eine Alternative für Ellesmere Port." Das Unternehmen müsse wissen, was im Oktober passiere, etwa bei den Zöllen, forderte Tavares.