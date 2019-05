Es ist ein wichtiges Anliegen, die Sortenvielfalt zu erhalten und auch wieder zu mehren, um in Zukunft entsprechend handeln zu können. Josef Settele, Helmholtz Zentrum in Leipzig

Hochleistungssorten, in Monokulturen angebaut, garantieren maximale Erträge. Der Einsatz chemischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist unabdingbar. Diese intensive Bewirtschaftung ist jedoch eine Bedrohung für die Vielfalt der Nutzpflanzen. Von rund 30.000 essbaren Pflanzenarten werden heute nur etwa 150 Arten angebaut, um die weltweite Ernährung zu sichern. Die wichtigsten davon sind Mais, Reis und Weizen. Um wieder mehr Vielfalt auf unsere Felder zu bringen, reist Josef Settele vom Helmholtz Zentrum in Leipzig regelmäßig auf die Philippinen-Insel Luzon, in die Ifugao Provinz. Der Professor erforscht, wie die moderne Landwirtschaft vom System der alten Reisterrassen und dem Wissen der Reisbauern profitieren kann. "Wir haben bei den großen Getreidesorten weltweit nur ein kleines Spektrum, die genutzt werden. Das birgt Risiken. Es ist ein wichtiges Anliegen, die Sortenvielfalt zu erhalten und auch wieder zu mehren, um in Zukunft entsprechend handeln zu können", meint Settele.