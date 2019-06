Stacheldraht umzäunt ein US-Gefängnis. Symbolbild

Quelle: Sean Rayford/AP/dpa

Die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer hat von den USA eine sofortige Freilassung von Kindern in Abschiebehaft gefordert. Unter Verweis auf sechs Todesfälle von Kindern in US-Gewahrsam seit September 2018 warf die Organisation den USA "systematische, strukturelle Gewalt gegen Kinder" vor.



"Es ist eine Schande", so der Leiter der SOS-Kinderdörfer in Mexiko, Dirk Glas. Man habe es mit einer Praxis zu tun, die internationalen Vereinbarungen widerspreche und Kinder ihrer elementaren Rechte beraube.