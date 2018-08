2015 trat die Soul-Legende mit "Amazing Grace" auch vor Papst Franziskus in Philadelphia auf. Immer wieder bewies Franklin, die gern im wallenden Pelzmantel auftrat, dass sie eine große Vielfalt an Musikstilen beherrscht. In den 80ern sang sie Duette mit angesagten Pop-Künstlern wie Annie Lennox, George Michael, Elton John, James Brown oder Whitney Houston. 1987 stieg sie als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame auf. Bei der Verleihung der Grammys 1998 sprang sie kurz entschlossen für Opernstar Luciano Pavarotti ein und sang die Arie "Nessun Dorma". 2014 meldete sich die Diva, die zeitlebens unter Lampenfieber, Essstörungen und Flugangst litt, mit dem Album "Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics" eindrucksvoll zurück.