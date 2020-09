Ein Traktor auf einem Feld. Archivbild

Quelle: Philipp Schulze/dpa

In der Landwirtschaft arbeiten die Menschen oft besonders viel: Im Jahr 2018 leisteten vollzeitbeschäftigte Männer in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei im Durchschnitt 49,9 Wochenstunden. Unter allen Branchen war das laut Statistischem Bundesamt die längste Arbeitszeit. Auch Frauen arbeiten in der Landwirtschaft am meisten mit 45,3 Wochenstunden.



Die kürzesten Arbeitszeiten gibt es laut Statistikern im verarbeitenden Gewerbe. Dort arbeiten Männer in Vollzeit 40,4 Stunden und Frauen 39,6 Stunden.