Plattenbauten in Schwerin. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

Das Klimapaket der Bundesregierung belastet einer Studie zufolge vor allem private Haushalte mit niedrigen Einkommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Der im Klimapaket geplante CO2-Preis reiche zudem nicht aus, um die Klimaziele 2030 in den Sektoren Verkehr und Gebäude zu erfüllen.



Die Bundesregierung will von 2021 an im Verkehr und bei Gebäuden einen Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 einführen.