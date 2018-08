Viele Betroffene finden sich im Behörden-Dschungel nicht zurecht. Quelle: dpa

Das greift für die BGH-Richter zu kurz. Nach ihrem Urteil hätte die Mutter zumindest den Hinweis bekommen müssen, dass für ihren Sohn eine Erwerbsminderungsrente vielleicht in Betracht komme. In diesem Fall sei der dringende Beratungsbedarf eindeutig erkennbar gewesen. Versicherten fehle oft schon die Sachkunde, um überhaupt die richtigen Fragen zu stellen. Als Sozialhilfeträger sei die Behörde in ihrer Beratung nicht nur auf Sozialhilfe-Regelungen beschränkt. Sie müsse ihre Klienten "verständnisvoll fördern" und angesichts des komplizierten Sozialrechts auch auf mögliche Rentenansprüche hinweisen, hieß es.