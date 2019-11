Scholz (l-r), Geywitz, Walter-Borjans und Esken. Archivbild.

Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Trotz schlechter Umfragewerte spekulieren die zwei Bewerberduos für den SPD-Parteivorsitz über eine mögliche Kanzlerschaft. So traut sich das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu, die SPD wieder stark zu machen. Esken sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die SPD habe in der Bevölkerung ein Potenzial von gut 35 Prozent.



Auch das Kandidatenduo Olaf Scholz und Klara Geywitz will, dass die SPD den nächsten Bundeskanzler stellt. Die Chance sei da, sagte Scholz der "Bild am Sonntag".