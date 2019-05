Australiens Premierminister Scott Morrison droht die Abwahl.

Quelle: Mick Tsikas/AAP/dpa

Bei der Parlamentswahl in Australien liegt die sozialdemokratische Labor-Partei unter dem bisherigen Oppositionsführer Bill Shorten nach einer ersten Hochrechnung vorn. Nach Zahlen des Fernsehsenders Nine News kann Labor mit einer Mehrheit von mindestens 78 Mandaten rechnen.



Damit wäre die rechtskonservative Koalition unter Premierminister Scott Morrison abgewählt. Morrison war erst im August 2018 nach dem parteiinternen Sturz seines Vorgängers Malcolm Turnbull an die Macht gekommen.