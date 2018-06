Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Zum 70. Jahrestag der Wirtschafts- und Währungsreform in Deutschland haben Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände kritisiert, die Soziale Marktwirtschaft halte ihr Wohlfahrtsversprechen nicht mehr.



DGB-Chef Reiner Hoffmann forderte einen grundlegenden Kurswechsel. "Die Soziale Marktwirtschaft ist in die Jahre gekommen. Ich sehe erheblichen Reformbedarf", sagte er. In Berlin findet heute ein Festakt "70 Jahre Soziale Marktwirtschaft" mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) statt.