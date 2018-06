Gregor Gysi ist aktuell Chef der Europäischen Linken. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Der frühere Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat dazu ermahnt, wegen sozialer Probleme in Deutschland keinen Abschottungskurs gegen Flüchtlinge zu propagieren. Die ärmeren Schichten in Deutschland bräuchten mehr soziale Sicherheit, sagte Gysi auf dem Linken-Parteitag in Leipzig.



"Wir müssen diesen Schichten aber auch klar machen, dass diese Probleme mit Abschottung, mit einer Schlechterbehandlung von Menschen aus anderen Ländern niemals gelöst werden können", so Gysi weiter.