BA-Chef Detlef Scheele. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor zu hohen Erwartungen bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland. Für den geplanten sozialen Arbeitsmarkt brauche man Zeit, sagte BA-Chef Detlef Scheele.



Die Große Koalition will mit vier Milliarden Euro rund 150.000 Jobs subventionieren. Ob viele Betroffene überhaupt wieder Chancen auf dem regulären Jobmarkt haben, ist umstritten. "Das Ziel ist in erster Linie, für diese Menschen Teilhabe zu ermöglichen", so Scheele.