Heil und Scheele äußerten sich beim Besuch einer Schule, in der ein Mann mit den Mitteln des Programms nach jahrelanger Arbeitslosigkeit eine Stelle als Hausmeister angetreten hatte. Sinnvoll sei es, wie im Fall des Heidelberger Hausmeisters Markus Schmitt, dass die Betroffenen zunächst in Form einer Arbeitsgelegenheit ausprobierten, ob die Stelle etwas für sie sei, so Scheele. Der 46-jährige Hausmeister sagte im Beisein des Ministers und des BA-Chefs: "Ich habe die Hoffnung, dass ich voll übernommen werde."