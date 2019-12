Donald Trump in West Palm Beach (Florida).

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn kritisiert und den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, Sozialismus in Amerika einführen zu wollen.



"Wir sind in einem Überlebenskampf dieser Nation", sagte der Republikaner bei einer Ansprache vor einer ultrakonservativen Studentenvereinigung in Florida. Das mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus beschlossene Impeachment-Verfahren gegen ihn sei ohne Grundlage. "Amerika wird niemals ein sozialistisches Land sein."