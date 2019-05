heute-Nachrichten

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) erwartet, dass sein Konzept zur Finanzierung der Grundrente in der Koalition vorbehaltlos diskutiert wird. Sein Vorschlag sei "kein Vorratsthema für irgendwelche Wahlkämpfe", versicherte Heil im ZDF-"heute-journal". "Das ist tragfähig in guten wie in schlechten Zeiten."



"Ich setze darauf, dass, wenn wir das in der Koalition besprechen, wir das am Ende auch beschließen, damit es am 1.1.2021 eine Grundrente gibt, die den Namen auch verdient", so Heil weiter.