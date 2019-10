Schöne neue Welt, allerdings ist das nur die Sicht der Regierungspartei. An diesem Sonntag geht es in Polen um eine Richtungswahl. Die Partei hat in den letzten vier Jahren klar gezeigt, wie sie sich Polen vorstellt und hat fleißig das Land umgebaut. Mehr staatliche Kontrolle für Justiz, Medien und patriotische Geschichtspolitik. Geld aus Brüssel gerne, aber bitte keine Einmischung in die Politik Polens.



Wenn sie erneut die absolute Mehrheit in Sejm und Senat holt, werden die sogenannten Reformen weiter vorangetrieben, lautet die klare Ansage. Polens Justiz ist schon weitreichend unter politischem Einfluss, auch wenn Brüssel via EuGH versucht, Teile der umstrittenen Justizreform zu stoppen. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind zum Regierungssprachrohr geworden sind. Viele Polen auf dem Land empfangen nur TVP, das staatliche Fernsehen.