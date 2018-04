FDP-Chef Christian Lindner. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Die von der SPD losgetretene Sozialstaatsdebatte geht nach Ansicht von FDP-Chef Christian Lindner in eine völlig falsche Richtung. "Das Ziel des Sozialstaates muss sein, Menschen dabei zu unterstützen, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen", sagte Lindner. Die SPD habe immer noch nicht ihren Frieden mit der Agenda 2010 gemacht.



SPD-Vize Ralf Stegner und der Berliner Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatten sich zuletzt für ein Ende von Hartz IV in der bisherigen Form stark gemacht.