heute.de: Wenn Sie auf das Weltgeschehen dieser Woche blicken, etwa auf das Ringen der Akteure bei den Vereinten Nationen in New York, welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus?



Dörre: Es ist zwar niederschmetternd, wenn Politiker mächtiger Nationen wissenschaftliche Erkenntnisse verdrängen, aber die Gegenbewegung wächst und wir dürfen nicht übersehen, dass die Politik manchmal sehr schnell reagiert, wenn der Druck groß genug ist. Vor der Atomreaktor-Katastrophe in Fukushima war auch kaum denkbar, dass Deutschland so schnell aus der Kernenergie aussteigt. Ich glaube, dass wir in Umbruchsituationen geraten, wo sich auch die politischen Verhältnisse ganz schnell ändern können.