… ist eine türkische Soziologin und arbeitet seit zwei Jahren an der Uni Göttingen. Zuvor war die 37-Jährige an der amerikanischen Elite-Uni Yale tätig. Sie forscht über Religion und Politik, besonders zu Fragen der Zugehörigkeit und Identitätsbildung in der Türkei, im Nahen Osten sowie in muslimischen Gemeinschaften in Europa.

Bildquelle: privat