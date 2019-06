Zum dritten Mal hat das Raumfahrtunternehmen SpaceX eine Falcon-Heavy-Rakete ins All geschickt. Beim Start am frühen Dienstagmorgen waren unter anderem 24 Forschungssatelliten an Bord. Der Rest der großen Ladung ähnelte einem Gemischtwarenladen - von einer Atomuhr bis hin zu menschlicher Asche waren unterschiedlichste Dinge an Bord.