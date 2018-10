Start einer SpaceX-Rakete: Die Raumfahrtfirma von Tesla-Gründer Elon Musk drängt die europäische Ariane aus dem Markt. Quelle: ap

In den Chefetagen der europäischen Raumfahrt geht die Angst um. Es ist die Angst, obsolet zu werden. Jahrzehntelang hatte man mit der Trägerrakete Ariane 5 ein Spitzenpferd im Stall, das große Lasten in den Orbit schießen konnte. Heute gibt es bessere Pferde, vor allem billigere. Aber nicht in Europa. "Europa droht abgehängt zu werden", sorgt sich Airbus-Chef Thomas Enders, zu dessen Konzern auch die ArianeGroup gehört. Das Nachfolgemodell Ariane 6, dessen Jungfernflug für den Juli 2020 geplant ist, soll nur rund die Hälfte kosten. Möglicherweise ein Fall von too little, too late. Außerdem hängt dieses ambitionierte Ziel von Rahmenbedingungen ab, deren Erfüllung fraglich scheint.