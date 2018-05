Erstmals hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX eine wiederverwendete Rakete und eine ebenfalls schon einmal eingesetzte unbemannte Raumkapsel ins All geschickt. Die Raumkapsel "Dragon" und die Rakete vom Typ Falcon 9 starteten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, teilte SpaceX mit.



Am Sonntag soll die "Dragon" bei der Internationalen Raumstation (ISS) ankommen. Mit deren Wiederverwendung will SpaceX-Chef Elon Musk Raumfahrtmissionen deutlich kostengünstiger machen.